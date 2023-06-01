Україна може розраховувати на «солідний пакет підтримки» на саміті НАТО — Блінкен

Україна може отримати «дуже солідний пакет як політичної, так і практичної підтримки» з боку НАТО.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє CNN.

«Щодо України. З огляду на дискусії, які тривають сьогодні, перше, що хочу сказати, — що у Вільнюсі, коли лідери зустрінуться на саміті, наші друзі з України можуть очікувати на потужний пакет як політичної, так і практичної підтримки», — сказав він.

Блінкен зазначив, що партнери зосереджені на тому, щоб ще більше укріпити відносини між Україною і НАТО.

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