Митрополиту та секретарю УПЦ МП з Житомирщини повідомили про підозру

СБУ повідомила про підозру митрополиту і секретарю УПЦ МП з Житомирщини за провокування релігійної ворожнечі.

Мова про керівника і секретаря Овруцько-Коростенської єпархії. Слідство з’ясувало, що кілька років митрополит особисто готував тексти прокремлівських листівок і брошур. Він ображав релігійні почуття українців, принижував погляди вірян інших конфесій та формував ворожі настрої проти них.

Секретарем єпархії є рідний брат митрополита, який і розповсюджував серед священників та вірян ці брошури. Зловмисникам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.

Також правоохоронці викрили «ближнє коло» місцевого архієрея на оборудках із пожертвами вірян. Вони витрачали кошти на власні потреби. Мова про понад 1 млн грн. Наразі триває розслідування за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, СБУ викрила злочинну схему використання земель державного фонду на Черкащині. До організації оборудки причетна настоятелька жіночого монастиря Уманської єпархії УПЦ.

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