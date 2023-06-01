Бернар Арно втратив звання найбагатшої людини у світі. Хто посів його місце

Ілон Маск повернув собі титул найбагатшої людини світу, випередивши магната Бернара Арно, який володіє компанією LVMH.

Про це повідомляє Bloomberg.

Арно випередив Маска в грудні, коли технологічна індустрія зазнала труднощів. Однак вже 31 травня акції компанії Арно впали на 2,6%, і гендиректор Tesla знову його обігнав.

Тим часом акції LVMH впали приблизно на 10% з квітня. А Маск в цьому році заробив $55,3 млрд. Його компанія Tesla подорожчала на 66%. Зараз статки Маска оцінюються приблизно в $192,3 млрд, а статки Арно — близько $186,6 млрд.

Тому рейтинг найбагатших людей світу тепер виглядає так:

Ілон Маск — Tesla, SpaceX;

Бернар Арно — LVMH;

Джефф Безос — Amazon;

Білл Гейтс — Microsoft;

Ларрі Еллісон — Oracle;

Стів Балмер — Microsoft;

Воррен Баффет — Berkshire Hathaway;

Ларрі Пейдж — Alphabet;

Сергій Брін — Alphabet;

Марк Цукерберг — Meta Platforms.

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