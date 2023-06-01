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Бернар Арно втратив звання найбагатшої людини у світі. Хто посів його місце

01.06.2023

Ілон Маск повернув собі титул найбагатшої людини світу, випередивши магната Бернара Арно, який володіє компанією LVMH.

Про це повідомляє Bloomberg.

Арно випередив Маска в грудні, коли технологічна індустрія зазнала труднощів. Однак вже 31 травня акції компанії Арно впали на 2,6%, і гендиректор Tesla знову його обігнав.

Тим часом акції LVMH впали приблизно на 10% з квітня. А Маск в цьому році заробив $55,3 млрд. Його компанія Tesla подорожчала на 66%. Зараз статки Маска оцінюються приблизно в $192,3 млрд, а статки Арно — близько $186,6 млрд.

Тому рейтинг найбагатших людей світу тепер виглядає так:

  • Ілон Маск — Tesla, SpaceX;
  • Бернар Арно — LVMH;
  • Джефф Безос — Amazon;
  • Білл Гейтс — Microsoft;
  • Ларрі Еллісон — Oracle;
  • Стів Балмер — Microsoft;
  • Воррен Баффет — Berkshire Hathaway;
  • Ларрі Пейдж — Alphabet;
  • Сергій Брін — Alphabet;
  • Марк Цукерберг — Meta Platforms.

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