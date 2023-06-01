«Може бути нокаут»: Зеленський відреагував на трагедію біля укриття у Києві

Президент Володимир Зеленський заявив, що за загибель людини біля зачиненого бомбосховища у Києві відповідатимуть усі винні.

Про це він заявив під час пресконференції у Молдові.

За його словами, за трагедію «відповідатимуть всі, реакція буде твердою».

Журналісти попросили його дати докладнішу відповідь, про конкретних людей, які понесуть відповідальність.

«Дуже конкретні люди. Треба приїхати — покажуть мені деталі. Розберемося. Обов’язково люди відповідатимуть за те, що якісь люди втратили можливість потрапити до бомбосховища і, на жаль, загинули… Нам росії, цих ворогів мало, у нас є, бачите, ще й внутрішні… сказав би, але багато журналістів тут… Є слово, крутиться, але не можу… Сказав би так: може бути нокаут», — сказав президент.

Прокуратура проводить обшуки в КМДА

Працівники Київської міської прокуратури та поліції прийшли з обшуками до КМДА через ситуацію з укриттями. Про це у коментарі «УП» заявила речниця відомства Надія Максимець.

«Наразі тривають слідчі дії у КМДА. Зокрема, обшуки проходять у Департаменті муніципальної безпеки та охорони здоров‘я», — заявила Максимець.

У Департаменті запевнили, що всебічно сприяють слідству та правоохоронцям надають усі запитувані документи.

Також правоохоронці провели слідчі дії в Деснянській РДА та поліклініці, де було зачинене бомбосховище під час обстрілу.

Нагадаємо, у ніч на 1 червня внаслідок падіння уламків ракети під час обстрілу столиці загинули дві жінки та дівчинка. Очевидці розповіли, що вони не змогли потрапити до зачиненого укриття у місцевій поліклініці.

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