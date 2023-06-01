Закрите укриття в Києві: затримано трьох посадовців та охоронця медзакладу

Правоохоронці затримали першого заступника Деснянської РДА, директора медзакладу, його заступника та охоронця через трагедію із зачиненим укриттям у Києві.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

Трьом посадовцям готують повідомлення про підозру за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. Охоронцю медзакладу її оголосять за фактом залишення в небезпеці, що призвело до смерті.

Слідчі дії тривають. Раніше правоохоронці провели обшуки у двох Департаментах КМДА, приміщенні Деснянської РДА та у лікарні, де укриття мало бути відкритим.

Нагадаємо, у ніч на 1 червня внаслідок падіння уламків ракети під час обстрілустолиці загинули дві жінки та дівчинка. Вони намагалися потрапити до укриття поліклініки у Деснянському районі, але воно було зачинене. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

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