2 червня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 2 червня

Сьогодні в Італії відзначають День проголошення Республіки.

У Болгарії — День Христо Ботева, поета, революціонера і національного героя.

У Канаді сьогодні так званий Decoration Day, що найточніше можна перекласти як День пам’яті, адже це свято вшановує ветеранів канадської армії.

В Азербайджані — День цивільної авіації.

У Північній Кореї — День дітей.

В Бутані — День соціального лісового господарства.

В Аргентині — Національний день собаки.

Також у світі відзначають:

День здорового харчування і відмови від надмірностей у їжі;

Міжнародний день секс-працівників.

Яке релігійне свято 2 червня

Сьогодні православна церква вшановує пам’ять мученика Талалея (Фалалея).

Він народився у Лівані у ІІІ століття. Вивчив лікарську справу і лікував хворих безкоштовно, адже сповідував християнство. За це язичники схопили Талалея і привели до правителя Малої Азії. Після відмови зректися своєї віри Талалея довго катували, а потім відсікли голову.

День ангела 2 червня

Іменини в цей день святкують Володимир, Іван, Микита, Олександр, Олексій, Тимофій.

Які історичні події стались 2 червня

455 — вандали захопили Рим.

1537 — Папа Римський Павло III спеціальною буллою визнав індіанців людьми з душами і заборонив перетворення їх на рабів.

1857 — американець Джеймс Ґіббс запатентував однониткову стіжкову швейну машинку.

1891 — у правилах футболу запроваджені пенальті.

1896 — італієць Ґульєльмо Марконі запатентував радіо.

1924 — Конгрес США надав громадянство усім американським індіанцям.

1946 — за результатами референдуму в Італії ліквідовано монархію і проголошено створення республіки.

1953 — відбулась коронація королеви Великої Британії Єлизавети ІІ.

2010 — масове вбивство у графстві Камбрія (Велика Британія) — нападник застрелив 12 людей, поранив 25, після чого наклав на себе руки.

Хто народився 2 червня

1449 — Доменіко Гірландайо, італійський художник.

1740 — Маркіз де Сад, французький письменник, філософ, основоположник садизму.

1743 — Алессандро Каліостро, італійський граф, астролог, містик, авантюрист.

1835 — Пій X, Папа Римський (1903—1914).

1840 — Томас Гарді, англійський письменник та поет.

1841 — Федеріко Дзандоменегі, італійській художник.

1857 — Карл Адольф Г’єллеруп, данський поет та письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури 1917 року.

1904 — Джонні Вайссмюллер, американський плавець, п’ятиразовий олімпійський чемпіон, актор, виконавець ролі Тарзана.

1919 — Юрій Тимошенко (Тарапунька), український артист.

1922 — Хуан Антоніо Бардем, іспанський кінорежисер та сценарист.

1936 — Володимир Голубничий, український легкоатлет, дворазовий олімпійський чемпіон (1960, 1968) у спортивній ходьбі.

1940 — Костянтин II, останній король Греції (1964—1974).

1977 — Закарі Квінто, американський актор і продюсер.

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