Київ знову під обстрілом. По місту вночі випустили дрони та крилаті ракети

Вночі 2 червня окупанти завдали чергового удару по Києву дронами та крилатими ракетами.

Про це повідомили в КМВА.

Пуски ракет були здійснені із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспію, ймовірно — крилатими ракетами типу Х-101/555. Також із різних напрямків Київ атакували БпЛА Shahed. За даними Генштабу, мова, попередньо, про 15 крилатих ракет та 18 іранських ударних БпЛА.

За попередньою інформацією, у самому Києві та навколо столиці силами ППО були виявлені і знищені понад 30 повітряних цілей різного типу. Інформація щодо руйнувань і потерпілих відсутня.

1 червня росіяни також атакували місто балістичними та крилатими ракетами «Іскандер». Загинули три людини.

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