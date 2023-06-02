Повінь – зміна системи

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Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 2 червня

02.06.2023

Українські військові за добу знищили 540 окупантів та 27 артилерійських систем. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні військові втрати ворога станом на ранок 2 червня орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 208910 (+540) осіб,
  • танків — 3819 (+15) од,
  • бойових броньованих машин — 7490 (+12) од,
  • артилерійських систем — 3501 (+27) од,
  • РСЗВ — 575 (+0) од,
  • засоби ППО — 335 (+2) од,
  • літаків — 313 (+0) од,
  • гелікоптерів — 298 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3137 (+6),
  • крилаті ракети — 1117 (+10),
  • кораблі /катери — 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 6267 (+28) од,
  • спеціальна техніка — 465 (+7).

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