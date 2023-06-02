Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 2 червня

Українські військові за добу знищили 540 окупантів та 27 артилерійських систем. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні військові втрати ворога станом на ранок 2 червня орієнтовно склали:
- особового складу — близько 208910 (+540) осіб,
- танків — 3819 (+15) од,
- бойових броньованих машин — 7490 (+12) од,
- артилерійських систем — 3501 (+27) од,
- РСЗВ — 575 (+0) од,
- засоби ППО — 335 (+2) од,
- літаків — 313 (+0) од,
- гелікоптерів — 298 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3137 (+6),
- крилаті ракети — 1117 (+10),
- кораблі /катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6267 (+28) од,
- спеціальна техніка — 465 (+7).
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