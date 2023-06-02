Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 2 червня

Українські військові за добу знищили 540 окупантів та 27 артилерійських систем. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні військові втрати ворога станом на ранок 2 червня орієнтовно склали:

особового складу — близько 208910 (+540) осіб,

танків — 3819 (+15) од,

бойових броньованих машин — 7490 (+12) од,

артилерійських систем — 3501 (+27) од,

РСЗВ — 575 (+0) од,

засоби ППО — 335 (+2) од,

літаків — 313 (+0) од,

гелікоптерів — 298 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3137 (+6),

крилаті ракети — 1117 (+10),

кораблі /катери — 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 6267 (+28) од,

спеціальна техніка — 465 (+7).

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