У Києві та області вимикалися лінії електропередачі через нічний обстріл — Міненерго

В ніч на 2 червня внаслідок чергового російського удару по Київщині в Києві й області вимикалися лінії електропередачі.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

Повідомляється, що через нічний обстріл столиці та Київської області виникли пошкодження та технологічні порушення.

Окрім того, у Донецькій області через ворожі обстріли було знеструмлено вісім населених пунктів. Під удар потрапив і об’єкт генерації електроенергії — пошкоджено тепломережу. Також без живлення залишилася шахта.

Тим часом у Харківській області через атаки без електроенергії залишились понад 13 тис. споживачів.

До того ж через попередні обстріли також залишається без електрики частина споживачів у Сумській, Запорізькій, Херсонській та Чернігівській областях.

Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація. За добу вдалося повернути світло для майже 25 тис. споживачів. Більшість із них — це абоненти у Донецькій та Херсонській областях. На Херсонщині заживили населений пункт, який був знеструмлений з початку деокупації.

«Енергетична система працює стабільно. Дефіцит електроенергії відсутній. Комерційний імпорт електроенергії склав 388 МВт/год. Експорт до Польщі склав 1000 МВт/год.», — повідомили в Міненерго.

У міністерстві також додали, що за добу обсяг природного газу в українських сховищах зріс на 27,4 млн куб. Запаси блакитного палива складають понад 9,5 млрд куб.м.

Раніше в «Укренерго» пояснили, чому підвищили тарифи на електроенергію.

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