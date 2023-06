Atlas Festival та PMK Event Agency сплачуватимуть роялті ГО «УААСП»

Організація колективного управління «Українська Агенція з Авторських та Суміжних Прав» (ГО «УААСП») оголосила про початок співпраці з концертною агенцією PMK Event Agency та одним з найбільших фестивалів Східної Європи Atlas. Відтепер ГО «УААСП» надаватиме ліцензію на публічне використання музичних творів на всі події, які організовуватиме PMK Event Agency.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба організаторів.

Співзасновник концертної агенції PMK Event Agency, генеральний директор і засновник Atlas Festival Дмитро Сидоренко прокоментував початок співпраці: «Ми прагнемо змінювати та розвивати українську музичну індустрію, і справедлива виплата роялті має бути однією з головних цілей. Потужний музичний ринок буде існувати тільки тоді, коли всі зможуть працювати відкрито, в межах чинного законодавства. Це можливо здійснити, у тому числі, завдяки ліцензуванню публічного виконання, тобто – будь-яких видовищ та публічних виступів, що підлягають до застосування визначеної процедури, відповідно до закону і затверджених тарифів.

Ми, як організатори, маємо вибудовувати взаємини не тільки з виконавцем, але й з авторами та іншими учасниками творчого процесу, і це мають бути прозорі відносини, засновані на взаємоповазі та розумінні між усіма учасниками ринку».

Першими заходами, на які ГО «УААСП» надала дозвіл на використання обʼєктів авторського права для PMK Event Agency, символічно, стали концерти гурту «Друга Ріка» в рамках благодійного туру «ІНША РІКА».

«Дякуємо PMK Event Agency за вибір європейського підходу в організації заходів! Сподіваємося, наша кооперація стане прикладом для локальних концертних промоутерів. А також для гастролюючих українських артистів та їхнього менеджменту, які зрозуміють важливість обговорення з організатором такого пункту як “ліцензування концерту”», – зазначили на сайті ГО «УААСП».

Ця співпраця є важливим кроком у наближенні сфери колективного управління в Україні до європейських стандартів. Генеральний директор ГО «УААСП» та лідер гурту «Друга Ріка» Валерій Харчишин коментує необхідність запровадження культури сплати роялті серед локальних промоутерів:

«Ліцензування публічного виконання має стати нормою в українському суспільстві. Існує багато авторів, які не є виконавцями і жодного разу не були на сцені, а працюють виключно, як композитори/сонграйтери, і це є їхньою роботою, за яку вони мають отримувати справедливу винагороду. Не всі музиканти, які належать до категорії «ТОП» – автори своїх пісень. Частина з них виконує чужі твори. Раніше ліцензування таких виступів майже не проводилось в Україні. Це теж певна зневага до творчості автора. Так не має бути. Тому ми прагнемо запровадити культуру сплати роялті серед промоутерів, як і за кордоном, де всі публічні виступи, без виключення, ліцензуються, а автори, пісні яких виконуються на концертах або на будь-яких публічних подіях, отримують за це авторську винагороду.

Також, нещодавно ГО «УААСП» оголосила про початок співпраці з рестораном «100 років тому вперед» та бістро «Інші» відомого шеф-кухаря Євгена Клопотенка та підприємиці Інни Поперешнюк, та повідомили про підписання угоди з культовим баром столиці – «БарменДиктат».

ДОВІДКА:

PMK Event Agency понад 16 років займається організацією концертів та турів закордонних й українських артистів. За час свого існування вони провели понад 2500 успішних заходів, зокрема найвідоміший фестиваль у Східній Європі – Atlas Weekend.

Atlas Festival – один з найбільших фестивалей Східної Європи, який традиційно проводиться в липні у Києві. На сценах фестивалю у різні роки виступали такі артисти, як: The Prodigy, Kasabian, The Chemical Brothers, LP, The Chainsmokers, Black Eyed Peas, Three Days Grace, Apocalyptica, «Океан Ельзи», Тіна Кароль та інші.

ГО «УААСП» – перша та єдина в Україні організація колективного управління (ОКУ) авторськими правами на музичні та драматичні твори, визнана світовим товариством авторів CISAC та є повноцінним членом глобальної конфедерації. Завданням агенції є: збір, розподіл і виплата авторської винагороди для митців України та світу, а також юридичний захист інтересів авторів. Каталог організації на сьогодні налічує понад 4000 українських авторів та десятки тисяч їхніх творів, а також майже весь світовий репертуар, що налічує понад 100 мільйонів творів.