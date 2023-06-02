Росія терміново перекинула спецназ у Бєлгородську область для боротьби з партизанами — ЦНС

Російська влада у терміновому порядку перекинула підрозділи спецпризначенців у Бєлгородську область через активність у регіоні партизанів та ДРГ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За даними відомства у регіон було доставлено загін 322 центру російських ССО «Сенеж».

У ЦНС зауважили, що влада рф почала настільки боятись партизан, що терміново припинила операції даного підрозділу і перенаправила бійців. Задача підрозділу — вести продиверсійну діяльність на російському прикордонні.

Ситуація у Бєлгородській області

У четвер, 1 червня, у районі прикордонного пункту Шебекіно Білгородської області, який розташований у 7 км від кордону з Україною, відбуваються бої. Тоді ж у РДК заявили про початок другої фази рейду до Бєлгородської області, розпочатого 22 травня.

Пізніше цього ж дня стало відомо, що «Російський добровольчий корпус» (РДК) обстріляв з «Градів» будівлю МВС у Шебекіно Білгородської області. У момент обстрілу у будівлі було повно силовиків, яких зігнали до відділу поліції через оголошений план «Крепость», а «Легіон Росії» знищив вантажівку з боєкомплектом та міномет.

Окрім цього місцеві жителі помітили рух військової техніки у бік кордону з Україною. Колона тягачів з танками рухалась в бік прикордонного міста Шебекіно.

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