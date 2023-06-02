Кабмін доручив Мінцифрі створити портал «Дія. Цифрова громада»: як працюватиме

У п’ятницю, 2 червня, Кабінет міністрів на засіданні затвердив положення про вебпортал «Дія. Цифрова громада».

Про це у Telegram повідомив Тарас Мельничук, представник уряду в Верховній Раді.

Вебпортал створюється з метою надання місцевим держадміністраціям, іншим державним органам, органам місцевого самоврядування, фізичним та юридичним особам інформації, необхідної для планування та здійснення заходів, спрямованих на цифровий розвиток, цифрову трансформацію і цифровізацію на місцевому та регіональному рівнях.

Також документом визначено завдання, функціональні можливості, суб’єкти та структуру зазначеної платформи, зміст інформації на ній та порядок її внесення.

Міністерству цифрової трансформації доручили створення та введення вебпорталу в експлуатацію.

«Дія. Цифрова громада»: що відомо

У серпні 2021 року Міністерство цифрової трансформації України презентувало платформу «Дія.Цифрова громада» — базу знань для тих, хто займається цифровізацією на рівні громад.

Ресурс пропонує рекомендації щодо впровадження цифрових інструментів, план цифрової трансформації, алгоритми та нормативно-правові документи, які можуть знадобитися для ефективного впровадження цифровізації.

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