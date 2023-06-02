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Україна отримає від ЄС €50 мільйонів на відновлення критичної інфраструктури

02.06.2023

Угода про надання гранту на понад 50 млн євро для підтримки критичної інфраструктури та будівництва тимчасових мостів у постраждалих регіонах була підписана Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури, Європейським інвестиційним банком і банком ЄС.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Украінформ.

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«Це величезний вклад у відновлення логістики у найбільш уражених війною регіонах України, і я щиро вдячний партнерам за таку підтримку. Руйнація переправ на дорогах призводить до часткової або повної ізоляції громад. Для нашої команди відновлення таких споруд під час війни – одне з першочергових завдань для швидкого забезпечення транспортного сполучення з постраждалими населеними пунктами», – зазначив очільник Агентства відновлення Мустафа Найєм.

Найєм нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення побудовано 85 тимчасових переправ для налагодження транспортних маршрутів до постраждалих населених пунктів. Всього – 78 переправ минулого року, 7 – в цьому році, ще 3 – наразі в роботі.

«Тимчасові споруди допоможуть подолати проблеми, які виникли внаслідок російських атак, у тому числі відновити доступ наших громадян до життєво важливої гуманітарної, медичної допомоги та базових державних послуг», – додав очільник Агентства відновлення.

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