Агента ФСБ, який на Черкащині шпигував за ППО, засудили до 15 років тюрми

У Черкаській області до 15 років позбавлення волі засудили російського агента, який шпигував за позиціями протиповітряної оборони та блокпостів.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

«Служба безпеки зібрала вичерпну доказову базу на ще одного агента ФСБ. Він передавав окупантам локації протиповітряної оборони та блокпостів українських захисників на Черкащині», — йдеться у повідомленні.

Контррозвідники СБУ затримали зловмисника у результаті спецоперації ще у січні 2023 року.

Слідство встановило, що ворожим поплічником є працівник місцевої лікарні, якого ФСБ дистанційно залучила до негласної співпраці у листопаді 2022 року.

За вказівками агресора він фотографував місця базування та переміщення підрозділів Сил оборони на території регіону. Особливу увагу звертав на бойові позиції української ППО.

Також загарбників цікавили точні координати блокпостів, кількість присутніх там військових, їх озброєння і техніка.

«Ще одним ворожим завданням був збір інформації щодо проведення мобілізації, рівня військової підготовки та вмотивованості українських захисників. Отримані відомості агент передавав через анонімний чат у месенджері, де прикріплював мітки з дислокацією об’єктів на електронній карті», — сказано у повідомленні.

Розвідувальна інформація потрібна була російським загарбникам для підготовки серії ракетних ударів по регіону.

Під час обшуку за місцем проживання зрадника вилучили мобільний телефон та планшет із доказами законспірованого листування з ФСБ. Також було виявлено паспорт зразка колишнього СРСР і прокремлівську символіку.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

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