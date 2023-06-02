Український фільм «Люксембург, Люксембург» покажуть у Японії

У межах Тижня європейського кіно (EU FILM DAYS 2023) протягом червня – серпня відбудеться спецпоказ фільму режисера Антоніо Лукіча «Люксембург, Люксембург» у містах Токіо, Кіото та Фукуока.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Украінформ.

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“EU FILM DAYS 2023 цьогоріч святкують своє 20-річчя, тож покажуть фільми 24 країн-членів ЄС у чотирьох містах Японії: Токіо, Кіото, Хіросіма та Фукуока. В межах Тижня європейського кіно пройде спецпоказ фільму «Люксембург, Люксембург» Антоніо Лукіча», – йдеться у повідомленні.

У Держкіно зазначили, що в Токіо показ української стрічки відбудеться 2 та 11 червня у Національному кіноархіві Японії. Також кіно демонструватимуть 20 червня та 12 липня у Музеї Кіото, а 12 та 27 серпня фільм покажуть у Публічній бібліотеці міста Фукуока.

Демонстрація фільмів відбуватиметься з японськими субтитрами та частково з англійськими.

Як повідомлялося, фільм «Люксембург, Люксембург» розповідає історію про братів-близнюків, які дізнаються, що їхній давно зниклий батько захворів у Люксембурзі, після чого вони вирушають у подорож, аби побачити його востаннє. Головні ролі у стрічці «Люксембург, Люксембург» зіграли учасники реп-гурту «Курган і Agregat» — брати Раміл та Аміл Насірови. Стрічку створено за підтримки Держкіно.

Організували проведення показів: представництво ЄС, Посольство України в Японії, культурні інститути держав-членів ЄС у Японії, Національний кіноархів Японії, Музей Кіото, Кінематографічна та аудіовізуальна бібліотека Хіросіми, Публічна бібліотека міста Фукуока.