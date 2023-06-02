Мер Мелітополя розповів про ситуацію в порту Бердянська після сьогоднішньої «бавовни»

Мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону підтвердив інформацію, що окупанти після сьогоднішньої «бавовни» терміново залишають порт Бердянська.

Він розповів, що кораблі, які заходили у порт, щоб завантажитись викраденим українським зерном та устаткуванням, покидають місто.

«Дійсно, місцеві мешканці повідомляють, що після вибуху, який був в Бердянському порту декілька годин тому, ворог почав швидко як вивозити своє обладнання з Бердянського порту по сухопутній дорозі, так і відводити кораблі, які приїхали завантажувати, точніше сказати, красти наше зерно. Наразі немає інформації, чи вони завантажені чи ні, але точно там їм не місце», — акцентував Федоров в ефірі інформаційного телемарафону.

Мер Мелітополя додав, що ворог вивозить українське зерно не лише морем та кораблями, але й залізничним транспортом.

«Тож сподіваємось, що наші героїчні військові найближчим часом звільнять наші тимчасово окуповані території і ми зможемо це остаточно припинити», — підкреслив Федоров.

Нагадаємо, 2 червня у тимчасово окупованому Бердянську прозвучало кілька гучних вибухів.

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