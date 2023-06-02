Скорочення інтенсивності ракетних обстрілів у березні та квітні Росія використала для накопичення ударного потенціалу.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє НВ.

Читай також: Для розмінування України знадобиться майже 70 років — Мінекономіки

«Ми бачили, що після так званої зимової ракетної терористичної кампанії був період кілька місяців, коли обстріли і ракетні удари мали менш інтенсивний характер. Загалом, збирали, складали, і за цей період накопичили. Сьогодні Росія ще здатна виробляти деякі види ракетних озброєнь. Це не дає змоги поповнити вже витрачені ракетні запаси з часу повномасштабного вторгнення, проте умовно до 30 „Калібрів“ на місяць можуть виробляти. З Іскандерами все складніше, це штучний товар: кілька штук на місяць можуть виробляти», — сказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

Андрій Юсов також нагадав, що у російських військових є великі запаси боєкомплектів для С-300, і це велика небезпека для мирного населення прифронтових міст.

«Але ця хвиля атак, яку ми зараз бачимо, вона закінчена. І, безумовно, це істерична спроба зупинити підготовку українців до продовження звільнення власних територій», — вважає спікер.

Протягом травня російські військові здійснили майже 20 атак на Київ з використанням як ракет різних типів, так і безпілотників. Сили ППО збили понад 90% ракет і дронів, під час окремих атак результативність їхньої роботи сягала 100%. Незважаючи на це, внаслідок падіння уламків ракет за останній місяць були загиблі і поранені, зокрема й діти.