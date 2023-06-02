3 червня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 3 червня

Сьогодні — Всесвітній день велосипеда.

В Австралії відзначають День Мабо. Він вшановує пам’ять Едді Коїкі Мабо (1936—1992), мешканця островів Торресової протоки, чия кампанія за права корінного населення на землю в Австралії призвела до рішення суду, яке визнало доколоніальні земельні інтереси аборигенів і жителів островів Торресової протоки в межах загального права Австралії.

В Уганді — День мучеників.

На Тайвані — День боротьби з опіумом.

Яке релігійне свято 3 червня

Сьогодні православна церква вшановує пам’ять рівноапостольного царя Костянтина Великого (272—337) та матері його, святої цариці Олени (приблизно 250—330).

Також сьогодні — Троїцька поминальна субота.

День ангела 3 червня

Іменини в цей день святкують Кирило, Костянтин, Михайло, Олена, Федір, Ярослав.

Які історичні події стались 3 червня

1539 — Флорида оголошена територією Іспанії.

1621 — заснована Голландська Вест-індська компанія, що отримала монопольне право на освоєння Північної та Південної Америки.

1837 — поблизу Лондона відкрилиперший у світі іподром для перегонів з перешкодами.

1959 — Сингапур ухвалив конституцію і перейшов на самоврядування.

1985 — Ватикан та Італія підписали договір про те, що католицька релігія позбавлена статусу державної в Італії.

1998 — аварія електропоїзда ICE у Ешеді (Німеччина), що курсував за маршрутом Ганновер — Гамбург: на швидкісті 200 км/год у поїзда лопнув бандаж колеса, в результаті чого поїзд зійшов з рейок, врізався в міст і обрушив його на себе — загинула 101 особа, 88 отримали поранення.

2006 — Чорногорія проголосила незалежність.

2012 — у передмісті Лагоса (Нігерія) зазнав аварії літак McDonnell Douglas MD-83 компанії Dana Air — загинули 163 людини.

Хто народився 3 червня

1726 — Джеймс Гаттон, шотладський вчений, засновник сучасної геології.

1761 — Генрі Шрапнель, англійський винахідник, який створив артилерійський снаряд з картеччю, названий його ім’ям.

1865 — Георг V, король Великої Британії (1910—1936).

1899 — Дьордь фон Бекеші, угорський та американський фізик, лауреат Нобелівської премії 1961 року.

1910 — Полетт Годдар, американська кіноактриса.

1931 — Рауль Кастро, кубинський революціонер, державний діяч, лідер Компартії Куби (з 2011).

1950 — Сьюзі Кватро, американська музикантка.

1953 — Лоалва Браз, бразильська співачка, солістка гурту Kaoma.

1964 — Керрі Кінг, американський гітарист, засновник треш-метал-гурту Slayer.

1974 — Сергій Ребров, український футболіст і тренер.

1986 — Рафаель Надаль, іспанський тенісист, переможець 22 турнірів Великого шолому.

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