Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 3 червня

Українські військові за добу знищили 560 окупантів, 10 танків та сім БПЛА.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні військові втрати ворога станом на ранок 3 червня орієнтовно склали:

особового складу — близько 209470 (+560) осіб ліквідовано,

танків — 3829 (+10) од,

бойових броньованих машин — 7502 (+12) од,

артилерійських систем — 3533 (+32) од,

РСЗВ — 582 (+7) од,

засоби ППО — 342 (+7) од,

літаків — 313 (+0) од,

гелікоптерів — 298 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3165 (+28),

крилаті ракети — 1132 (+15),

кораблі /катери — 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 6289 (+22) од,

спеціальна техніка — 475 (+10).

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