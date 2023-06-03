Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 3 червня

Українські військові за добу знищили 560 окупантів, 10 танків та сім БПЛА.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні військові втрати ворога станом на ранок 3 червня орієнтовно склали:
- особового складу — близько 209470 (+560) осіб ліквідовано,
- танків — 3829 (+10) од,
- бойових броньованих машин — 7502 (+12) од,
- артилерійських систем — 3533 (+32) од,
- РСЗВ — 582 (+7) од,
- засоби ППО — 342 (+7) од,
- літаків — 313 (+0) од,
- гелікоптерів — 298 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3165 (+28),
- крилаті ракети — 1132 (+15),
- кораблі /катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6289 (+22) од,
- спеціальна техніка — 475 (+10).
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