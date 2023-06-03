Застосунок «Дія» допоможе розвинути держпослуги в Африці та Латинській Америці

Президент Володимир Зеленський анонсував, що український застосунок «Дія» допоможе розвинути державні послуги не тільки в Європі, але й в Африці та Латинській Америці.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Бабель.

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Також він наголосив, що Україна розвиває експорт цифрових рішень з Естонією. Там на базі «Дії» створять естонський державний застосунок. «Цифровізаційна співпраця країн цим не обмежиться й буде продовжуватися», — додав Зеленський.

«Те, що зручно й корисно для мільйонів українців, очевидно, буде зручним і корисним для інших народів. І це ще один компонент нашого лідерства, українського лідерства», — заявив він.

На Всесвітньому економічному форумі представили естонський застосунок mRiik, який є аналогом української «Дії». Його розробили спільно з Міністерством цифрової трансформації України.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповідав, що пʼять країн світу хочуть мати аналоги українського застосунку «Дія». Вони планують на його основі створити власний цифровий продукт для своїх громадян. Продаж таких технологій може коштувати мільярди гривень.

Раніше повідомлялося, що США планують «повторити успіх» української «Дії» в інших країнах. За словами очільниці Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманти Пауер, проєкт перебуває на початковій стадії. Наразі вже виділили $650 тисяч на техніко-економічне обґрунтування у країнах, які виявили інтерес. Також цю ідею вона збирається обговорити з міністром цифрової трансформації України Михайлом Федоровим і потенційними партнерами з приватного сектора.