У збитих «Шахедах» виявили запчастини з країн-союзників України — Данілов

В збитих іранських дронах-камікадзе Shahed виявили деталі із країн, які є союзниками України. Можливо, запчастини були закуплені ще до початку повномасштабного вторгнення росії.

Про це в ефірі телемарафону заявив Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки та оборони.

«Ми їх («Шахеди», — Прим. Ред.) розібрали й, на жаль, виявили там частини, які не виробляються ні в Ірані, ні в Росії», — сказав він.

За словами Данілова, це вже не перший зафіксований випадок, однак з цим питанням вже розбираються. Секретар РНБО припустив, що запчастини могли бути закуплені ще до повномасштабного вторгнення, оскільки багато БпЛА було вироблено у період з 2019 по 2021 рік.

«Але це, тим не менш, не знімає певних процесів, які й зараз перебувають на контролі і доповідалися на засіданні Ставки верховного головнокомандувача», — зауважив Данілов.

Раніше повідомлялось, що іранські дрони, що використовує рф, побудовані за допомогою вкрадених німецьких технологій.

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