Україна готова до контрнаступу — Зеленський

Україна готова до контрнаступу, щоб звільнити свою територію від російських окупантів. Проте терміни початку та деталі невідомі.

Про це в інтерв’ю The Wall Street Journal заявив Володимир Зеленський, президент України.

«Ми твердо віримо, що нам це вдасться. Я не знаю, скільки це займе часу. Чесно кажучи, це може піти різними шляхами, абсолютно різними. Але ми збираємося це зробити, і ми готові», — заявив президент.

За словами глава держави, українська армія отримала не все озброєння, на яке сподівалася, але чекати більше не можна. Ймовірно, Зеленський натякав на винищувачі, оскільки він наголосив, що росія досі має перевагу у повітрі.

Також Україні потрібні додаткові комплекси Patriot.

«Відсутність захисту від авіації ворога означає, що загине багато солдатів під час контрнаступу», — заявив Зеленський.

Що відомо про контрнаступ

Українське політичне та військове командування неодноразово заявляло, що Сили оборони готуються до контрнаступу, щоб звільнити території від російських загарбників.

Спочатку повідомлялося, що контрнаступ може розпочатися навесні. Проте українська влада припускала, що активні бої можуть розпочатися влітку, але ніяких деталей щодо термінів та місця не повідомляла. При цьому в Україні вважають, що очікування від контрнаступальної кампанії ЗСУ можуть бути переоцінені у світі.

У Міноборони України зазначали, що важливою складовою підготовки до контрнаступу є постачання техніки та навчання військових.

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