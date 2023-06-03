У Херсоні затримали чинного посадовця ОВА, який працював на російських окупантів — СБУ (фото)

Служба безпеки України виявила та затримала чоловіка, який під час окупації Херсона добровільно погодився піти працювати до створеного загарбниками «головного управління міністерства внутрішніх справ Херсонської області». Там він обійняв посаду «старшего эксперта отделения бухгалтерских и финансово-аналитических экспертиз» у так званому «Экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД Херсонской области».

До його «обов’язків» входила підготовка так званих «експертиз фінансової діяльності підприємств». «Експертизи» робилися для фабрикування справ проти патріотично налаштованих власників українських компаній на захопленій частині регіону.

Після деокупації обласного центру зрадник спочатку «заліг на дно», а згодом знову влаштувався до місцевої ОВА. При обшуках підозрюваного правоохоронці виявили роздруковані закони, накази та інструкції МВС РФ з питань організації підготовки судових експертиз в експертно-криміналістичних підрозділах органів внутрішніх справ рф; документи, які підтверджують його стажування в Москві.

Наразі затриманому повідомили про підозру в колабораційній діяльності, добровільному зайнятті посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території. Покарання за це передбачено ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. Зраднику загрожує до 15 років за ґратами.

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