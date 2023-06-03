В Україні перевірили майже 5 тис. укриттів: у МВС назвали кількість зачинених (фото)

Станом на ранок 3 червня правоохоронці перевірили понад 4800 укриттів по державі, з них майже 900 непридатні до використання.

Про це заявив очільник МВС Ігор Клименко.

«Перевірили понад 4800 укриттів по державі. Зачиненими виявилися 252 об’єкти цивільного захисту, непридатними до використання — 893», — йдеться у повіломленні.

За його словами, ревізії проводять понад 5300 рятувальників, поліцейських та представників влади.

Нагадаємо, у ніч на 1 червня внаслідок падіння уламків ракети під час обстрілустолиці загинули дві жінки та дівчинка. Вони намагалися потрапити до укриття поліклініки у Деснянському районі, але воно було зачинене. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

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