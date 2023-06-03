Через вчорашню негоду на Київщині без світла досі залишаються 16 тис. абонентів

Через вчорашню негоду на ранок суботи, 3 червня, без електропостачання залишаються близько 16 тис. клієнтів у 11 населених пунктах на Київщині.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК Київські регіональні мережі у Facebook.

«Станом на 9:30 без електропостачання залишаються близько 16 тисяч клієнтів у 11 населених пунктах, що знеструмлені повністю, та 35 — частково. Пошкодженими залишаються 22 лінії електропередачі 6-10 кВ та 673 трансформаторних підстанції»,— йдеться у повідомленні.

Наразі найбільше відключень у Броварському, Бориспільському та Бучанському районах.

Ліквідація наслідків негоди триває, вже вдалось повернути електропостачання для понад 90 тис. домівок.

Раніше Chas News розповідав, чи будуть відключення електроенергії влітку та восени 2023 року та до чого готуватися українцям.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.