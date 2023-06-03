Тарифи на електроенергію для населення до кінця 2023 року не підвищуватимуться — Галущенко

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що до кінця 2023 року тарифи на електроенергію для населення більше не підвищуватимуться.

Про це він розповів в етері національного телемарафону «Єдині новини», передає пресслужба Міненерго.

За словами міністра, підвищення тарифів на електроенергію для побутових споживачів до 2,64 грн/кВт-год було вимушеним кроком, але це рішення дозволить забезпечити українців електричною енергією протягом опалювального сезону.

Міністр також повідомив, що наразі не йдеться про наступні етапи підвищення тарифів.

«Ми запропонували термін дії цього рішення до кінця року. Подивимося як буде проходити опалювальний сезон, але у нас є відчуття, що цього рішення буде достатньо для того, щоб забезпечити проходження ОЗП і відповідним чином не рухати ціни надалі», — сказав Галущенко.

Крім того, Галущенко також наголосив, що попри чутки, немає ніяких підстав для віялових відключень споживачів.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.