Закрите укриття в Києві: керівнику поліклініки та охоронцю обрали запобіжні заходи

3 червня Голосіївський суд Києва обрав запобіжний захід підозрюваним у справі щодо трагедії біля закритого укриття у столиці 1 червня.

Про це пише «Суспільне».

Керівника поліклініки Олега Шугалевича відправили під цілодобовий домашній арешт. Водночас адвокат посадовця просив для нього нічний домашній арешт. Він пояснив це тим, що керівник поліклініки не відповідає за доступність до укриттів, тому його вини немає.

Охоронця поліклініки відправили під варту на два місяці без права внесення застави. Він визнав свою провину та пояснив, що не встиг відкрити двері сховища після оголошення тривоги.

Ще один підозрюваний — заступник директора з технічних питань Василь Десика. Суд також відправив його під цілодобовий домашній арешт на два місці.

Трьох посадовців та охоронця затримали ще 1 червня.

Нагадаємо, у ніч на 1 червня внаслідок падіння уламків ракети під часобстрілустолиці загинули дві жінки та дівчинка. Вони намагалися потрапити до укриття поліклініки у Деснянському районі, але воно було зачинене. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

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