Мінус ЗРК «БУК-М1» і три «ТОР-2М»: СБУ показала роботу своїх бійців (відео)

Військові контррозвідники СБУ знищили ворожі зенітно-ракетний комплекс «БУК-М1» і три «ТОР-2М».

Відео роботи бійців показали у СБУ.

«Один «ТОР» намагався збити наш дрон-камікадзе. Але пілот зберіг дрон – у ручному режимі відвів від ракети, а потім «захопив» ціль і наздогнав ворожий ЗРК, який хотів утекти», — йдеться в повідомленні.

Також військовим підрозділу вдалося знищити ще й три САУ «Нона», три БМП, два танки, станцію РЕБ та фортифікаційні споруди противника.

Крім того, бійці у співпраці з артилеристами Збройних Сил скоригували вогонь і знищили ще 84 одиниці ворожого озброєння. Зокрема, сім танків, шість «Градів» і шість САУ, 11 гармат, 21 бронемашину та іншу техніку.

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