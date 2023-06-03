Петиція про окремі вагони для жінок набрала 25 тис. підписів

Петиція із закликом зробити у потягах «Укрзалізниці» окремі вагони для жінок та чоловіків набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

Її зареєстрували на сайті Кабміну 15 травня. Тепер уряд має її розглянути.

Автор петиції просить виділити принаймні по одному вагону для жінок та чоловіків у поїздах, які слідують маршрутом довше 6 годин. Пропонують додати фільтр «стать», коли людина купує квиток.

На думку автора, таке нововведення зробить поїздки у потягах більш безпечними та допоможе «запобігти негативному досвіду пасажирів».

«На довгих маршрутах, коли є необхідність сну у купейних чи плацкартних вагонах, пасажири можуть мати можуть відчувати дискомфорт через пасажирів протилежної статі. Непоодинокі випадки неприйнятної поведінки такі як нав’язлива поведінка, умисні дотики до інших пасажирів тощо. Зокрема, відомі навіть випадки зґвалтування у купейних вагонах. Окрім того, як жінки, так і чоловіки можуть відчувати потребу змінити одяг, що зробити у присутності представника іншої статі неможливо», — йдеться у тексті петиції.

Раніше в «Укрзалізниці» повідомляли, що розглядають можливість запровадити жіночі купе та протестують таку послугу.

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