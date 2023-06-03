За добу кияни залишили понад тисячу скарг на укриття — Кличко

Впродовж доби після запуску зворотного зв’язку у додатку «Київ Цифровий» кияни надіслали більше тисячі скарг на укриття у столиці.

Про це у Telegram повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Майже половина скарг на те, що сховища зачинені.

Чверть повідомлень — що укриття перебувають у неналежному стані, ще чверть — що поблизу немає укриття.

«Київ Цифровий оперативно систематизує інформацію і передасть її вже до кінця цього дня в Департамент муніципальної безпеки, райдержадміністраціям міста, та іншим службам, що будуть залучені до перевірок і належного реагування», — додав Кличко.

Нагадаємо, у ніч на 1 червня внаслідок падіння уламків ракети під час обстрілу столиці загинули дві жінки та дівчинка. Вони намагалися потрапити до укриття поліклініки у Деснянському районі, але воно було зачинене. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Суд обрав запобіжні заходи чотирьом підозрюваним у справі про закрите укриття.

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