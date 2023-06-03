Зеленський готовий полетіти до Латинської Америки для зустрічі з президентами

Президент Володимир Зеленський готовий відвідати в Латинську Америку, щоб зустрітися з лідерами держав.

Про це глава держави розповів у інтерв’ю латиноамериканським ЗМІ.

«Я просив, повірте, майже кожну з держав я просив: зробімо мою зустріч із лідерами вашого континенту. Я готовий прилетіти, я хочу з ними спілкуватися. Ваші люди, ваше суспільство довіряють своїм лідерам. І якщо я буду з вами говорити, буду у вас, ми детально побачимо, хто такий путін і що він не такий великий. Його час минув», — сказав Зеленський.

Він наголосив, що не раз запрошував латиноамериканських лідерів до Києва, але якщо вони не мають такої можливості, то Зеленський готовий прилетіти сам.

Український президент заявив, що особливо чекає зустрічі з бразильським лідером Луїсом Інасіу Лулою да Сілва. Він підкреслив, що їм «треба поговорити».

«Я не вперше публічно і непублічно казав, через когось, через медіа і напряму президентові Лулі, і можу ще раз підтвердити: я зацікавлений у зустрічі з президентом Лулою. Я зацікавлений, щоб у мене була зустріч. Я пропонував будь-який формат», — сказав Зеленський.

Раніше бразильський президент заявив, що готовий бути посередником між Києвом та Москвою. Через прихильність до рф в Україні до цього поставилися скептично.

Зеленський та Лула да Сілва мали зустрітися на саміті G7 в Японії. Бразильський президент заявив, що нібито Зеленський проігнорував зустріч. У відповідь на це президент України сказав, що в кожного свої графіки, тому це завадило зустрічі з Лулою.

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