«Вагнерівці» ще не повністю вийшли з Бахмута — Маляр

Ситуація у Бахмуті «умовно стабільна», але найманці «ПВК Вагнер» ще не залишили Бахмут.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

«У місті Бахмут ситуація умовно стабільна. Ми контролюємо південно-західні околиці міста. Вагнерівці остаточно ще не залишили місто. Здійснюють інструкторську роботу з прибувшими загонами регулярної армії», — йдеться в повідомленні.

Водночас Маляр зазначила, що загалом ситуація на фронті «несуттєво, але дещо змінюється». Росіяни виснажились і зараз здійснюють заміну військ та перегрупування.

На Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському, де ворог декілька місяців поспіль наступав, впродовж доби наступальних дій не проводив. Разом з тим на Бахмутському ворог намагався повернути втрачені позиції, але не зміг.

Натомість на Куп’янському, Лиманському, Мар’їнському напрямку окупанти активні та проводять доволі інтенсивні наступальні дії, але безуспішно.

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