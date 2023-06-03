У МЗС відреагували на відео з картою України без Криму від уряду Угорщини

Українське МЗС засудило відео з картою України без Криму на YouTube-каналі уряду Угорщини.

Це суперечить позицію про підтримку суверенітету України, яку транслює Будапешт. Про це заявили у пресслужбі відомства.

«Позначення Кримського півострова територією, яка не входить до складу України, суперечить неодноразово заявленій позиції офіційного Будапешта про підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах», — йдеться в повідомленні.

У МЗС наголосили, що Угорщина має припинити чинити провокації та дотримуватися взятих на себе міжнародних зобов’язань в рамках членства в ООН, ЄС і НАТО.

«Підігрування агресивній політиці росії не сприяє швидшому відновленню миру в Європі, за який угорський уряд виступає на публіці. На доручення МЗС України тимчасовий повірений України в Угорщині здійснив офіційний демарш перед угорською стороною», — додали у міністерстві.

Угорський уряд опублікував скандальний ролик із закликом до припинення війни в Україні наприкінці травня.

«Десятки тисяч дітей залишилися сиротами, сотні тисяч будинків зруйновані, понад десять мільйонів людей були змушені покинути свої домівки, але війна триває і може легко стати глобальною», — йдеться у відео.

Втім, на карті угорці зобразили Крим частиною росії.

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