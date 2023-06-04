Китай вважає, що конфлікт зі США був би «непоправною катастрофою»

Міністр оборони Китаю Лі Шанфу заявив, що конфлікт зі США був би «непоправною катастрофою», але його країна прагне до діалогу.

Про це повідомляє Reuters.

«Китай і США мають різні системи і відрізняються в багатьох інших аспектах…Не можна заперечувати, що серйозний конфлікт або конфронтація між Китаєм і США стане непоправною катастрофою для світу», — сказав він у промові.

Лі додав, що світ достатньо великий, щоб дві країни могли розвиватись в ньому паралельно. Хоча за кілька днів перед цим відмовився від прямих переговорів зі своїм американським колегою.

Зараз відносини між Вашингтоном і Пекіном напружені через низку питань, які стосуються Тайваню, територіальних суперечок в Південно-Китайському морі і обмежень США на експорт напівпровідникових чіпів.

Міністр оборони Штатів Ллойд Остін у свою чергу дорікнув Китаю за відмову проводити військові переговори.

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