Вночі 4 червня дві російські ракети влучили в аеродром біля Кропивницького

Вночі 4 червня дві російські ракети влучили в оперативний аеродром поблизу Кропивницького.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

За словами речника, чотири з шести ракет були збиті, але дві влучили в аеродром. Про наслідки Ігнат не розповів, але зазначив, що потрібно посилювати всю ППО України.

Також вночі 4 червня були збиті три іранські безпілотники Shahed-136/131, які летіли з Брянської області.

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