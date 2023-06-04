Через масовані обстріли окупантів на Харківщині зафіксовані значні руйнування

Харківська область залишається під щільними обстрілами окупантів.

Вранці 4 червня ворог масовано обстріляв м. Вовчанськ Чугуївського району. В місті пошкоджено адміністративну будівлю, частково зруйновано два будинки та господарчі споруди.

Також росіяни з вертольотів обстріляли Івашки в Богодухівському районі. Минулося без жертв. А село Гур’їв Козачок накрили вогнем із танка, було зафіксоване пряме влучання у будівлю Будинку культури.

Ввечері 3 червня російські війська атакували місто Підгороднє на Дніпропетровщині, влучивши ракетою в територію між житловими будинками.

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