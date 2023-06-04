Повінь – зміна системи

Menu
Close

Контрнаступ ЗСУ буде вражаючим – ЦРУ

04.06.2023

Український контрнаступ буде «дуже вражаючим» – заявив американський генерал, колишній директор ЦРУ Девід Петреус, передає The Guardian. За його словами, українці «сповнені рішучості звільнити свою країну».

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Mind.ua

Читай також: Кабмін ухвалив протокольне рішення про перевірку роботи всіх укриттів в Україні

«Маю таке відчуття, що вони досягнуть ефекту від поєднання різних видів зброї, тобто успішно проведуть комбіновану операцію, коли є сапери, які долають перешкоди та знешкоджують мінні поля, рухаючись уперед; бронетехніка, яка слідує за ними, захищена піхотою від протитанкових ракет; протиповітряна оборона, що тримає російську авіацію якомога далі; засоби радіоелектронної боротьби, які глушать їхні радіомережі; логістика, яка йде прямо за ними; артилерія і міномети, що передують їм», – зауважив Петреус.

  • В Україні покажуть документальне кіно про блокаду Маріуполя
  • Європарламент ухвалив закон про підтримку виробництва боєприпасів на 500 млн євро 
  • Росія виробляє до 30 Калібрів і кілька Іскандерів на місяць — українська розвідка
  • Український фільм «Люксембург, Люксембург» покажуть у Японії
  • Парламентарі країн НАТО ухвалили заяву щодо підтримки вступу України до Альянсу
  • Військовозобов’язані жінки можуть вільно перетинати кордон
  • Данія виділить Україні додаткові $2,59 мільярда військової допомоги
  • Для українців запустили освітній серіал про психологічну та юридичну допомогу під час війни
  • Ганна Маляр пояснила, ким будуть замінені “вагнерівці” в Бахмуті
  • На озброєнні ЗСУ з’являться ракети AIM-9
  • Австрія виділяє €2 мільйони для розмінування в Україні
 