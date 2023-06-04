Контрнаступ ЗСУ буде вражаючим – ЦРУ

Український контрнаступ буде «дуже вражаючим» – заявив американський генерал, колишній директор ЦРУ Девід Петреус, передає The Guardian. За його словами, українці «сповнені рішучості звільнити свою країну».
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Mind.ua
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«Маю таке відчуття, що вони досягнуть ефекту від поєднання різних видів зброї, тобто успішно проведуть комбіновану операцію, коли є сапери, які долають перешкоди та знешкоджують мінні поля, рухаючись уперед; бронетехніка, яка слідує за ними, захищена піхотою від протитанкових ракет; протиповітряна оборона, що тримає російську авіацію якомога далі; засоби радіоелектронної боротьби, які глушать їхні радіомережі; логістика, яка йде прямо за ними; артилерія і міномети, що передують їм», – зауважив Петреус.
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