У Києві відбулись два великих сольних концерти артистки KOLA

Повний солд-аут, презентація першого альбому, улюблені пісні в унісон з залом та енергія, яка пробирає до мурах.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба артиста.

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Глядачі мали можливість послухати перший альбом співачки «Музичний щоденник ч.1» та хіти такі, як «Чи разом», «Біля серця», «Тебе-собі». Не обійшлось і без сюрпризів — гості в залі почули нове романтичне звучання пісні «Чи разом» під супровід саксофону, яке KOLA створила спільно з підписницею. Також на концерті пролунали зіркові дуети з YAKTAK, MAMARIKA та Океаном Ельзи. І відбулася прем‘єра дуету KOLA з юною співачкою Vlada K. Реліз пісні вже скоро.

«Мої перші сольні концерти у столиці — це неймовірна робота всієї команди. Я дуже довго йшла до цього, щоб зібрати своїх людей, які чують і відчувають мою музику. У нас було багато перепон в організації концертів, але я просто щаслива, що це відбулось! І дуже символічно, що мій перший сольний концерт в Києві був у день, коли пісні «Чи разом» виповнився рік. Безмежно дякую моїм друзям-колегам, які розділили сцену зі мною. Дякую кожному, хто прийшов», — артистка KOLA.

Вночі перед концертом, як і більшість мешканців столиці, артистка з рідними провели в укритті, ховаючись від вибухів. Але завдяки нашим Збройним силам, нашим Людям-Титанам, попри втому і лють на ворогів, вже ввечері всі мали можливість насолоджуватись неймовріним концертом.

Через трагедію, яка сталась вранці 1 червня на День захисту дітей, KOLA вирішила поділити гроші з концерту навпіл. Частину передадуть сім‘ям, які постраждали від ракетних обстрілів, а іншу половину — на пікап для наших військових.

Ще одним відкриттям концерту став 11-річний талановитий барабанщик Кирило, якого KOLA почула в TikTok і запросила на свій концерт. Спільно вони виконали пісню «Думки дітей».

Також дуже милим та щемким був момент, коли лірична душа KOLA покликала всіх дітей, які були у залі на сцену та заспівала з ними разом.

Підтримати артистку та послухати її перший сольний альбом «Мучийний щоденник ч. 1» завітали й звіркові гості: Ірина Горова, Володимир Завадюк, Анна Трінчер, TAYANNA, LAUD, Вася Демчук, Тимур Мірошниченко, Мішель Андраде, Діана Глостер, Маша Кондратенко та інші.

А також головною і особливою гостею для KOLA на концерті стала її найрідніша людина — мама. Вона спеціально приїхала в Україну за довгий час, щоб підтримати доньку в цей важливий момент, вперше побачити її на великій сцені та разом з усім залом послухати живе виконання улюблених пісень.