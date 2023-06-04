У Сингапурі керівники провідних розвідок світу провели таємну зустріч — Reuters

Керівники близько двох десятків найбільших розвідувальних служб світу таємно зустрілися в Сингапурі під час проведення безпекового форуму «Діалог Шангрі-Ла».

Про це повідомляє Reuters.

Від США на зустріч прибула директор Національної розвідки Авріл Хейнс, також був присутній Самант Гоел, голова індійського агентства зі збору розвідувальної інформації. Представників росії не було.

«Зустріч — важливий пункт в міжнародному непублічному порядку денному. Серед розвідувальних служб існує негласний кодекс, згідно з яким вони можуть вести діалог, навіть якщо з формальнішою та відкритішою дипломатією є труднощі — це дуже важливий чинник у часи напруженості», — заявив співрозмовник видання.

Ще одне джерело розповіло, що на зустрічі обговорювали війну росії та України і транснаціональну злочинність.

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