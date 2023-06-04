Пригожин визнав, що російські війська не контролюють повністю Бахмут

Власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин визнав, що російські військові повністю не контролюють південно-західні околиці Бахмута. Про це він заявив у коментарі російським ЗМІ.

За його словами, українські підрозділи перебувають у районі «сади». Щоправда, Пригожин стверджує, що раніше цю територію з великими втратами «стримували» «вагнерівці», а потім її з «якоїсь причини» полишили російські підрозділи.

«На сьогоднішній день там вже виставлені спостережні пости ВСУ. А якщо це так — то очікуйте наступних кроків», — сказав Пригожин.

Нагадаємо, 20 травня Пригожин заявив, що його найманці повністю захопили Бахмут і після цього передають свої позиції регулярним підрозділам армії рф. 2 червня він повідомив, що 99% «вагнерівців» залишили місто.

Заяви про повне захоплення міста одразу спростували в Міноборони та ЗСУ. Зокрема, за словами заступниці міністра Ганни Маляр, наші підрозділи продовжують утримувати невелику частину міста у його південно-західній частині.

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