Данілов назвав втрати росіян та українців у боях за Бахмут

У боях за місто Бахмут загинули майже 23 тис. російських окупантів. Втрати українських військових були у 7,5 разів менші. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв’ю італійській газеті Corriere della Sera.

«З 1 вересня, коли Москва почала використовувати засуджених як найманців у Бахмуті, загинуло 22 816 осіб (росіян – ред.). Наші втрати були у 7,5 разів менші. Ми не маємо права здавати наші міста. Без спротиву вони б перемогли», — сказав Данілов у відповідь на запитання, чому Україна так відчайдушно захищала Бахмут.

Відзначимо, що Євген Пригожин називав приблизно ж такі втрати серед «вагнерівців». За його словами, у боях за місто загинули 10 тис. найманців з числа в’язнів та ще стільки ж набраних за контрактом.

Загальні ж втрати росіян, за даними Гештабу ЗСУ, склали близько 209940 осіб.

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