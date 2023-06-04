Фільм «Залізні метелики» про трагедію МН17 виходить в український прокат

Документальний фільм «Залізні метелики» режисера Романа Любого про трагедію МН17 виходить в український прокат з 20 липня.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє The Village Україна.

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Стрічка розповідає про те, як улітку 2014 року російські військові в небі над українським Донбасом збили цивільний літак рейсу MH17 із 298 людьми на борту. Російський уряд одразу почав заперечувати свою причетність до трагедії, а пропаганда намагалася приховати справжні обставини злочину.

Це фільм про обставини воєнного злочину, розслідування якого тривало вісім років.

Фільм «Залізні метелики» показували на фестивалі незалежного кіно «Санденс» у США в січні 2023 року, а також на Берлінале. Українська премʼєра відбудеться на фестивалі Docudays UA.