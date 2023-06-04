Перший день перевірки укриттів у Києві: лише 55% готові до використання

За перший день роботи комісія з ревізії укриттів у Києві перевірила 1 078 обʼєктів. 44% з них виявилися непридатними для використання або зачиненими.

Про це повідомив міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін.

Він наголосив, що, велика кількість відчинених і придатних укриттів (597 обʼєктів) пояснюється тим, що у перший день комісія перевіряла укриття у школах, дитячих садках і лікарнях, де «ситуація трохи краща, ніж загалом у місті».

Камишін також розповів, що 3 червня разом з мером Віталієм Кличком вибірково перевіряв укриття в Оболонському районі. Більшість з них були зачиненими, а коли їх відкрили — виявилися непридатними.

Нагадаємо, у ніч на 1 червня внаслідок падіння уламків ракети біля зачиненого укриття у поліклініці загинули дві жінки та дівчинка. 3 червня суд заарештував на два місяці охоронця, який тоді чергував у медзакладі. Інших підозрюваних (заступницю голови Деснянської РДА, директора поліклініки та його заступника) відправили під цілодобовий домашній арешт.

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