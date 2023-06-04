Ігнат розповів, кого з пілотів першими відправлять навчатися на F-16

Україна сформувала перший список пілотів, яких відправлять тренуватися на американських винищувачах F-16.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За його словами, у першій хвилі будуть кілька десятків найкращих та найдосвідченіших пілотів. Пріоритет — ті, хто добре володіє англійською мовою.

«Одномоментно ми не можемо направити велику кількість […] Льотчики щодня б’ють окупантів. Треба воювати тут, але й треба навчатись там. Тому на такій ротаційній основі будуть хвилями направлятись», — сказав речник.

Ігнат пояснив, що командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук уже визначив список, але він ще оновлюється, зокрема, через рівень підготовки та через втрати з-поміж пілотів.

У міру доставки авіаційної техніки в Україну також будуть навчатися інженери та офіцери бойового управління.

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