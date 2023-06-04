Загибель біля укриття: в ОП хочуть розібратися, чому до СІЗО відправили лише охоронця

В Офісі президента хочуть розібратися, чому у справі про загибель людей біля закритого укриття отримав два місяці арешту лише охоронець поліклініки.

Про це в ефірі телемарафону розповів заступник голови ОП Олексій Кулеба.

«Під час війни кожен має нести за свою роботу повну відповідальність. Ми будемо окремо розбиратися із питанням, чому такий [запобіжний] захід суворий винесли охоронцю — він залишився в СІЗО, а щодо інших людей ухвалили інші рішення. Ми маємо добитися справедливості і ясності в цьому питанні», — сказав він.

Нагадаємо, 3 червня суд у Києві обрав запобіжні заходи підозрюваним у цій справі. Директора Олега Шугалевича, його заступника Василя Десика та заступницю голови Деснянської РДА Ірину Алексеєнко відправили під цілодобовий домашній арешт.

Натомість 62-річного охоронця поліклініки Вадима Мошкіна відправили до СІЗО на два місяці без права застави. На суді чоловік визнав, що не встиг виконати свої службові обов’язки. Він розповів, що після початку тривоги пішов відчиняти двері поліклініки, але не встиг.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.