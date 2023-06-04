5 червня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 5 червня

5 червня за ініціативи Генасамблеї ООН вже більше 50 років відзначають Всесвітній день охорони довкілля. Він покликаний привернути увагу людей до проблем, з якими зіштовхується навколишнє середовище по усій планеті.

Також 5 червня у Данії святкують День конституції та День батька, а у Новій Зеландії — День посадки дерев.

Яке релігійне свято 5 червня

5 червня православні та греко-католики відзначають День Святого Духа (народні назви — Духів день, Богодухів день) на честь третьої Особи Трійці.

Згідно з християнським ученням, саме сходження Святого Духа на апостолів явило піклування Триєдиного Бога: Бог Отець творить світ, Бог Син спокутує людей від рабства дияволу, а Бог Дух Святий освячує світ через Церкву.

Духів день відзначається у понеділок, що слідує за недільним днем Святої Трійці. У цей день заборонена будь-яка робота.

Хто святкує іменини 5 червня

У понеділок, 5 червня, день ангела відзначають Адріан, Андрій, Василь, Генадій, Гнат, Давид, Данило, Дмитро, Іван, Гнат, Ісай, Касіян, Костянтин, Леонтій, Михайло, Микита, Олександр, Петро, Роман, Сильвестр, Федір, Яків, Юлія (Юліанія).

Які історичні події відбулись 5 червня

1783 — у французькому місті Аннон брати Джозеф і Жак Монгольф’є запустили у повітря першу повітряну кулю.

1849 — у Данії прийняли першу конституцію, яка суттєво обмежувала владу короля та передбачала створення двопалатного парламенту.

1945 — представники союзних держав підписали в Берліні Декларацію про поразку Німеччини й прийняття верховної влади у ній урядами СРСР, США, Великої Британії та Франції.

1947 — держсекретар США Джордж Маршалл під час виступу у Гарвардському університеті запропонував програму активної підтримки європейських країн, економіка котрих була зруйнована під час Другої світової війни. Згодом вона отримала назву «План Маршалла» і була затверджена Конгресом.

1967 — початок Шестиденної війни, під час якої Ізраїль завдав поразки арабській коаліції у складі Єгипту, Сирії, Йорданії, Іраку та Алжиру і встановив контроль над Синайським півостровом, Сектором Гази, Західним берегом річки Йордан, Східним Єрусалимом та Голанськими висотами.

1968 — у Лос-Анжелесі було смертельно поранено сенатора Роберт Кеннеді, брата убитого у 1963 році президента Джона Кеннеді.

1981 — Центр за контролем і профілактикою хвороб США вперше опублікував дані про захворювання СНІДом. Спочатку хвороба отримала назву гей-пов’язаного імунодефіциту.

1990 — у Києві відрився Всеукраїнський Православний Собор, який проголосив відродження Української Автокефальної Православної Церкви (УАПЦ) і обрав першим українським патріархом митрополита Мстислава Скрипника.

Хто народився 5 червня

1723 — Адам Сміт, шотландський філософ та економіст, засновник класичного напрямку сучасної економічної теорії.

1805 — Петро Клодт, російський скульптор, автор постаті князя Володимира до Пам’ятника князю Володимиру у Києві.

1898 — Федеріко Гарсіа Лорка, іспанський поет.

1895 — Михайло Яловий, український поет, прозаїк і драматург, розстріляний 1937 року в Соловецькому таборі

1925 — Микола Плав’юк, український політичний і громадський діяч, останній президент УНР в екзилі (1989–92 рр.), голова ОУН (1979-2012 рр.).

1941 — Анатолій Пузач, український футболіст і тренер.

1941 — Барбара Брильська, польська актриса.

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