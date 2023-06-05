Контрнаступ ЗСУ: Стратком попереджає про поширення російських фейків

Росіяни почали масово поширювати фейки про український контрнаступ. Про це попереджає Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Ворожі інформаційно-психологічні операції направлені на деморалізацію українців і введення в оману свласного населення. З цією метою російські пропагандисти будуть розповсюджувати недостовірну інформацію про контрнаступ, його напрямки та втрати українського війська. При цьому насправді контрнаступальні дії можуть взагалі не проводитися.

«Для цього заготовлені старі відео та фото, які показують підбиту техніку, загиблих та полонених. А також інші фейкові матеріали», — наголосили у Страткомі.

У зв’язку з цим українців закликають довіряти лише він Генштабу, структур стратегічних комунікацій та від визначених офіційних спікерів Сил оборони.

Нагадаємо, напередодні Міноборони України опублікувало ролик, у якому українські військові закликають дотримуватись тиші. Відео закінчується словами: «Плани люблять тишу. Оголошення про початок не буде».

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