Україна отримає 300 німецьких дронів Vector

Міністерство оборони Німеччини замовило у технологічної компанії Quantum Systems 300 безпілотних літальних апаратів Vector для Збройних сил України. Ці БПЛА вже пройшли випробування на полі бою і добре зарекомендували себе для виявлення російської артилерії та пересування військ.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Obozrevatel.

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Більше того, однією з головних переваг дронів Vector є невразливість до російських засобів радіоелектронної боротьби.

Українські військовослужбовці використовують БПЛА Vector для виявлення позицій російської окупаційної армії за допомогою відеозапису. Також дрони допомагають бійцям ЗСУ знищувати пересувні цілі.

Напередодні стало відомо, що Quantum Systems отримала велике замовлення з України. Ще 300 дронів повинні бути доставлені.