У Києві перевірили третину укриттів: у якому районі найкращі (інфографіка)

За два дні у Києві перевірили 1849 укриттів — приблизно третину від загальної кількості. Про це повідомив міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін.

При цьому 13% укриттів виявилися закритими і ще 32% — неготовими до використання.

«Ситуація залишається критичною: половина перевірених укриттів не готова», — наголосив міністр.

Мер Києва Віталій Кличко також опублікував результати перевірки по районам понад 1600 укриттів. Найбільше закритих бомбосховищ виявили у Шевченківському (27%), Печерському (21%) та Голосіївському районах (20%), а у незадовільному стані — в Подільському (80%), Солом’янському (55%) та Деснянському (49%).

Найкраща ситуація наразі спостерігається у Дніпровському районі, де лише 3% укриттів були закритими і 8% перебувають у незадовільному стані.

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