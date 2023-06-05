Платформа UNITED24 здійснила перший збір для відновлення навчального закладу на $1,25 мільйона

Платформа UNITED24 здійснила перший збір для відновлення навчального закладу на $1,25 мільйон.
Як передає Amazing Ukraine, про це пише “ЄП”.
Читай також: Фільм «Залізні метелики» про трагедію МН17 виходить в український прокат
“Тепер 452 дитини зможуть повернутися до навчання офлайн. Усе завдяки вашій підтримці”, – йдеться в повідомленні.
За словами віцепрем’єра з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій – міністр цифрової трансформації Михайла Федорова, це перший збір на відновлення навчального закладу.
Також на платформі вже розпочали другий, а 5 серпня Андрій Шевченко разом з Олександром Зінченком проведуть у Лондоні матч зірок світового футболу Game4Ukraine.
Головна ціль заходу – зібрати кошти на відновлення Михайло-Коцюбинського ліцею в Чернігівській області.
- В Україні покажуть документальне кіно про блокаду Маріуполя
- Європарламент ухвалив закон про підтримку виробництва боєприпасів на 500 млн євро
- Парламентарі країн НАТО ухвалили заяву щодо підтримки вступу України до Альянсу
- Військовозобов’язані жінки можуть вільно перетинати кордон
- Данія виділить Україні додаткові $2,59 мільярда військової допомоги
- Для українців запустили освітній серіал про психологічну та юридичну допомогу під час війни
- Ганна Маляр пояснила, ким будуть замінені “вагнерівці” в Бахмуті
- На озброєнні ЗСУ з’являться ракети AIM-9
- Австрія виділяє €2 мільйони для розмінування в Україні