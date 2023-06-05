Платформа UNITED24 здійснила перший збір для відновлення навчального закладу на $1,25 мільйона

Платформа UNITED24 здійснила перший збір для відновлення навчального закладу на $1,25 мільйон.

Як передає Amazing Ukraine, про це пише “ЄП”.

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“Тепер 452 дитини зможуть повернутися до навчання офлайн. Усе завдяки вашій підтримці”, – йдеться в повідомленні.

За словами віцепрем’єра з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій – міністр цифрової трансформації Михайла Федорова, це перший збір на відновлення навчального закладу.

Також на платформі вже розпочали другий, а 5 серпня Андрій Шевченко разом з Олександром Зінченком проведуть у Лондоні матч зірок світового футболу Game4Ukraine.

Головна ціль заходу – зібрати кошти на відновлення Михайло-Коцюбинського ліцею в Чернігівській області.